50 या 55 साल तक की उम्र में भी हो रहे हैं Periods? न करें चिंता, बिल्कुल सेफ हैं आप... इन गंभीर बीमारियों से बचाता है 'लेट मेनोपॉज'

महिलाओं में मेनोपॉज यानी मासिक धर्म बंद होने की प्रक्रिया आमतौर पर उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से होती है। लेकिन हालिया शोध में यह सामने आया है कि जिन महिलाओं में मेनोपॉज अपेक्षाकृत देर से होता है, उनमें हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।...

UP Desk : महिलाओं में मेनोपॉज यानी मासिक धर्म बंद होने की प्रक्रिया आमतौर पर उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से होती है। लेकिन हालिया शोध में यह सामने आया है कि जिन महिलाओं में मेनोपॉज अपेक्षाकृत देर से होता है, उनमें हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। अध्ययन के अनुसार देर से मेनोपॉज होने से रक्त वाहिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का जोखिम घट सकता है।



55 वर्ष के बाद मेनोपॉज होने पर मिल सकता है फायदा

American Heart Association के जर्नल Circulation Research में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जिन महिलाओं में 55 वर्ष या उसके बाद मेनोपॉज होता है, उनमें रजोनिवृत्ति के बाद दिल का दौरा और स्ट्रोक होने की संभावना अपेक्षाकृत कम रहती है।



शोध में क्या सामने आया

अमेरिका के University of Colorado Boulder के शोधकर्ताओं ने 92 महिलाओं के संवहनी स्वास्थ्य का अध्ययन किया। इसमें ब्रैकियल आर्टरी फ्लो-मीडिएटेड डाइलेशन (FMD) के जरिए यह जांचा गया कि रक्त प्रवाह बढ़ने पर उनकी धमनियां कितनी अच्छी तरह फैलती हैं। परिणामों से पता चला कि मेनोपॉज के बाद आम तौर पर धमनियों का कार्य कमजोर हो जाता है, लेकिन जिन महिलाओं में मेनोपॉज देर से शुरू हुआ, उनमें यह गिरावट अपेक्षाकृत कम देखी गई।

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जल्दी मेनोपॉज से बढ़ सकता है खतरा

शोधकर्ताओं के मुताबिक मेनोपॉज के बाद उम्र के साथ रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य में गिरावट तेजी से हो सकती है। हालांकि अध्ययन में पाया गया कि लगभग 10 प्रतिशत महिलाएं, जिनमें मेनोपॉज देर से शुरू होता है, वे इस प्रभाव से कुछ हद तक सुरक्षित रहती हैं।



अध्ययन में यह भी सामने आया कि देर से मेनोपॉज वाली महिलाओं में संवहनी कार्य में लगभग 24 प्रतिशत गिरावट देखी गई, जबकि सामान्य समय पर मेनोपॉज होने वाली महिलाओं में यह गिरावट करीब 51 प्रतिशत तक थी।

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शरीर की ऊर्जा प्रणाली से जुड़ा है लाभ

शोधकर्ताओं का मानना है कि देर से मेनोपॉज का यह लाभ शरीर की कोशिकाओं में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के बेहतर कामकाज से जुड़ा हो सकता है। इससे शरीर में मुक्त कणों का निर्माण कम होता है और ऑक्सीडेटिव तनाव घटता है, जिससे रक्त वाहिकाएं अपेक्षाकृत स्वस्थ रहती हैं।



मेनोपॉज की सामान्य उम्र

विशेषज्ञों के अनुसार महिलाओं में आमतौर पर मेनोपॉज 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच होता है। हालांकि कुछ मामलों में यह 40 वर्ष के आसपास भी शुरू हो सकता है, जबकि कुछ महिलाओं में 50 वर्ष के बाद तक मासिक धर्म जारी रह सकता है।