सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट पर बदला 'कवर फोटो', हार्ड पावर विजन का दिया संदेश

Edited By Pooja Gill,Updated: 13 Feb, 2026 09:23 AM
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को 'एक्स' पर अपने अकाउंट में 'कवर इमेज' बदल दिया। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस संग अपनी फोटो लगाकर 'हार्ड पावर विजन' का संदेश दिया।
सीएम योगी ने दिया निर्देश
एक बयान के मुताबिक 'एक्स' पर मुख्यमंत्री ने जो फेरबदल किया है उससे यह यह संदेश देने की कोशिश की गयी है कि लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण के जरिए उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन का उभरता वैश्विक हब हो गया है। उन्होंने इस बदलाव से 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट और सामरिक शक्ति के संगम का भी संकेत प्रदेशवासियों के समक्ष प्रस्तुत किया है।
'अर्थव्यवस्था "फर्श से अर्श तक पहुंच गई'
बजट के जरिए योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था "फर्श से अर्श तक पहुंच गई है, जो राज्य के विकास, सुरक्षा और निवेश के त्रिवेणी मॉडल को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री का यह "सुपरसोनिक केसरिया' संदेश बताता है कि उत्तर प्रदेश विकास का इंजन और प्रदेशवासियों की सुरक्षा का कवच भी बन गया है।