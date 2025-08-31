गले पर गहरे निशान-दुष्कर्म की आशंका... झांसी में महिला का घर के अंदर अर्धनग्न अवस्था में मिला शव, गांव में दहशत का माहौल

जिले के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के बरौरी गांव में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। गांव की रहने वाली 42 वर्षीय ऊषा रैकवार का शव उसके घर के अंदर अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। गले पर गहरे निशान और बिखरे कपड़े इस घटना को एक बर्बर...

गला दबाकर हत्या की आशंका

परिवार और ग्रामीणों के अनुसार, महिला अकेली रहती थी, क्योंकि उसका पति और दोनों बेटे काम के सिलसिले में बाहर हैं। शुक्रवार सुबह जब काम पर जाने वाले मजदूरों और पड़ोसियों ने ऊषा को आवाज दी और कोई उत्तर नहीं मिला, तो संदेह हुआ। दरवाजा बंद देख, परिजनों को सूचना दी गई। महिला का भतीजा जब दीवार फांदकर अंदर पहुंचा, तो देखा कि ऊषा मृत पड़ी थी। गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मऊरानीपुर पुलिस, सीओ और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी।



पूरे गांव में तनाव, परिजनों की इंसाफ की मांग

गांव में इस वीभत्स घटना से सनसनी फैल गई है। महिला के शांत स्वभाव और किसी से विवाद न होने की बात कहकर ग्रामीण भी सदमे में हैं। भारी संख्या में लोग महिला के घर के बाहर जमा हो गए हैं। परिजनों की मांग है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। मृतका के मोबाइल रिकॉर्ड, घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट से मौत की असली वजह स्पष्ट होगी।



पुलिस का दावा: जल्द किया जाएगा खुलासा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह बेहद गंभीर अपराध है और जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। कई लोगों से पूछताछ जारी है और कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया गया है। फिलहाल, गांव में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि माहौल शांत रहे।