  • कबाड़ के गोदामों में मिली पशुओं की खाल: नाराज हिन्दूवादी संगठन ने काटा हंगामा, फिर....

Edited By Ramkesh,Updated: 10 Jan, 2026 01:09 PM

animal skins found in scrap warehouses angry hindu organizations create ruckus

जिला में थाना हाईवे क्षेत्र की एक कॉलोनी में स्थित कबाड़ के गोदामों में तीस फुट गहरे गड्ढे में से पशुओं की खाल तथा अन्य अवशेष मिले हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। इसकी सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने तीन गोदामों में आग लगा...

मथुरा: जिला में थाना हाईवे क्षेत्र की एक कॉलोनी में स्थित कबाड़ के गोदामों में तीस फुट गहरे गड्ढे में से पशुओं की खाल तथा अन्य अवशेष मिले हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। इसकी सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने तीन गोदामों में आग लगा दी।

पुलिस अधीक्षक (नगर) राजीव कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले का खुलासा इलाके में खेल रहे कुछ बच्चों ने किया जब वे खेलते-खेलते उन गोदामों के पास चले गए। उन्हें वहां तेज बदबू आयी। इसके बाद उन्होंने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। सिंह ने बताया कि परिजनों ने हिन्दूवादी संगठनों के नेताओं को मामले की सूचना दी। इसके बाद क्षेत्र में बवाल मच गया। 

आक्रोशित निवासियों में से किसी ने गोदामों में आग लगा दी, जिसे दमकलकर्मियों के सहयोग से बुझा दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर एक महिला सहित दो लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इनके अलावा एक अन्य युवक को मांस लेकर मोटरसाइकिल पर भागते पकड़ा गया है। चारों आरोपियों समेत गोदाम मालिकों के खिलाफ थाना हाईवे में गोवध अधिनियम एवं नगर निगम अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है तथा बरामद किए गए मांस व पशु अवशेषों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।

