एक युवती के दो बॉयफ्रेंड; दूसरे के साथ रेस्टोरेंट में कर रही थी ये काम, पहले प्रेमी ने रंगेहाथ पकड़ा और फिर...

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक मारपीट का मामला सामने आया है, जहां एक युवती के दो बॉयफ्रेंड आमने-सामने आ गए। युवती अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट...

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक मारपीट का मामला सामने आया है, जहां एक युवती के दो बॉयफ्रेंड आमने-सामने आ गए। युवती अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में थी, जिसकी जानकारी उसके दूसरे बॉयफ्रेंड को हो गई। जिसके बाद वो वहां पहुंच गया और दोनों को साथ देखकर गुस्सा हो गया। गुस्से में उसने दूसरे बॉयफ्रेंड से मारपीट करनी शुरू कर दी।

जानिए क्या है पूरा मामला

यह घटना गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रतनलाल नगर की है। यहां पर एक युवती के दो बॉयफ्रेंड थे। बताया जा रहा है कि रविवार शाम युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ पेट्रोल पंप के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में गई थी। वहां पर वो उसके साथ खाना खा रही थी। कुछ देर बाद युवती का दूसरा बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया। उसने युवती को दूसरे युवक के साथ देखा तो उसने अपने चार-पांच साथियों को फोन कर बुला लिया और रेस्टोरेंट के बाहर इंतजार करने लगा।

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

जब युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकली, तो पहले बॉयफ्रेंड ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की पिटाई कर दी। इस दौरान वहां हंगामा हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। पूरी घटना रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई।



