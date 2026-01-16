Main Menu

  • पिछले 11 वर्षों में एक नई खेल संस्कृति विकसित हुई : CM Yogi Adityanath

Edited By Purnima Singh,Updated: 16 Jan, 2026 12:59 PM

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले खेल और खेलकूद प्रतियोगिता सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं होते थे, लेकिन पिछले 11 वर्षों में एक नई खेल संस्कृति विकसित हुई है ....

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले खेल और खेलकूद प्रतियोगिता सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं होते थे, लेकिन पिछले 11 वर्षों में एक नई खेल संस्कृति विकसित हुई है। गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर-विश्वविद्यालय (महिला) बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा “2014 से पहले खेल और खेलकूद प्रतियोगिता सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं होते थे। लोग मानते थे कि उनकी प्राथमिकता खेल नहीं है। इसकी उपेक्षा होती थी।” 

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा न होने से खिलाड़ी पलायन करते और निराश रहते थे, लेकिन देश के अंदर 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेतृत्व संभाला और नई खेल संस्कृति विकसित की जो देखते ही बनती है।” योगी ने कहा कि मोदी ने देशवासियों को ‘खेलो इंडिया खेलो' के माध्यम से जोड़ा और सशक्त राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी। 

शुक्रवार को गोरखपुर में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता की शुरुआत के मौके पर 14 राज्यों के 31 विश्वविद्यालय के प्रतिभागी जुड़े। पांच दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में आए प्रतिभागियों और उनके कोच आदि का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को धन्यवाद दिया, जिसने इसके लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय का चयन किया। 

