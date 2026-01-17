ईरान की हिरासत में यूपी का बेटा: पिता ने पीएम मोदी से लगाई वतन वापसी की गुहार, कहा- बेटे ने कोई अपराध नहीं किया

ईरान में मर्चेंट नेवी के एक तेल टैंकर पर कार्यरत इंजीनियर केतन मेहता को हिरासत में लिये जाने के बाद उसके पिता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत अन्य प्रमुख लोगों को पत्र लिखकर बेटे की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की अपील की है। केतन को...

गाजियाबाद: ईरान में मर्चेंट नेवी के एक तेल टैंकर पर कार्यरत इंजीनियर केतन मेहता को हिरासत में लिये जाने के बाद उसके पिता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत अन्य प्रमुख लोगों को पत्र लिखकर बेटे की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की अपील की है। केतन को अन्य भारतीयों के साथ हिरासत में लिया गया है। तेल टैंकर पर तीसरे इंजीनियर के रूप में कार्यरत केतन के पिता मुकेश मेहता ने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्रालय और जहाजरानी महानिदेशालय से मामले में हस्तक्षेप कर उनके बेटे और अन्य भारतीयों को ईरान की हिरासत से मुक्त कराने की अपील की है।



मुकेश मेहता ने कहा कि उन्होंने मानवीय आधार पर बेटे की तत्काल रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए पत्र लिखे हैं। उन्होंने पत्र की प्रति भी मीडिया को उपलब्ध कराई। मुकेश ने बताया कि केतन दुबई की कंपनी प्राइम टैंकर एलएलसी द्वारा संचालित तेल टैंकर एमटी ब्रिलियंट रोअर पर तृतीय इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। उन्होंने प्राप्त जानकारी के हवाले से बताया कि जहाज को ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर रोक लिया गया और केतन सहित चालक दल के अन्य सदस्यों को ईरानी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया।



मुकेश ने बताया कि गिरफ्तारी के दिन से उनका पूरा परिवार लगातार भय, चिंता और भावनात्मक आघात में जी रहा है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है और न ही किसी कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि वह (केतन) केवल एक नाविक के रूप में अपने वैध कर्तव्यों का पालन कर रहा था। मुकेश ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि केतन किस हालत में है।