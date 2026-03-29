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जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन पर सियासत तेज, मायावती ने भाजपा, सपा को सुनाई दो टूक, कहा- बसपा सरकार में रखी गई नींव

Edited By Ramkesh,Updated: 29 Mar, 2026 05:14 PM

politics intensifies over jewar airport inauguration mayawati bluntly rebukes b

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के प्रथम चरण के उद्घाटन के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस परियोजना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस एयरपोर्ट की रूपरेखा और बुनियादी कार्य उनकी सरकार के...

लखनऊ: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के प्रथम चरण के उद्घाटन के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस परियोजना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस एयरपोर्ट की रूपरेखा और बुनियादी कार्य उनकी सरकार के दौरान ही शुरू हो गए थे।

बसपा का दावा: हमारी सरकार में रखी गई नींव
बसपा प्रमुख ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में ही जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना में अड़चनें डालीं, जिसके कारण इसका कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका।

सपा पर भी साधा निशाना
बसपा प्रमुख ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार ने विकास कार्यों पर ध्यान देने के बजाय बसपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को कमजोर करने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने समाज के कमजोर वर्गों के हित में किए गए फैसलों को निष्क्रिय करने और महापुरुषों के नाम पर बने संस्थानों की उपेक्षा करने में समय बिताया।

जनता से की खास अपील
बसपा प्रमुख ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि वे विरोधी दलों की राजनीति और बहकावे में न आएं। उन्होंने ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ की नीति पर भरोसा जताते हुए बसपा को ही प्रदेश के विकास के लिए बेहतर विकल्प बताया।

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पश्चिमी यूपी के मुद्दे भी उठाए
अपने बयान में उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की अलग बेंच और अलग राज्य की मांग को भी उठाया। उन्होंने कहा कि यह सपना अब तक अधूरा है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।

सियासी हलकों में चर्चा तेज
जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद इस तरह के बयान से प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अलग-अलग दल इस परियोजना को लेकर अपनी-अपनी भूमिका और योगदान को सामने रख रहे हैं।

 

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