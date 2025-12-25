PM Modi Lucknow Live: भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म-शताब्दी के अवसर पर पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का किया लोकार्पण

“देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने आज राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि “इस वर्ष अटल जी के जन्म शताब्दी महोत्सव का आयोजन पूरे देश मे हर्षोल्लास के साथ, अटल जी...

लखनऊ: “देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने आज राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि “इस वर्ष अटल जी के जन्म शताब्दी महोत्सव का आयोजन पूरे देश मे हर्षोल्लास के साथ, अटल जी की कविताओं के काव्य पाठ के साथ, उनकी पत्रकारिता को लेकर, संसद व अंतरराष्ट्रीय मंचों के भाषणों को लेकर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, “अटल जी की पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश में ही आगरा के बटेश्वर में है, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी कानपुर में अर्जित की। बलरामपुर से देश की संसद में पहली बार चुने गए और संसद में सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व किया। उनका विराट व्यक्तित्व पूरे देशवासियों को नई प्रेरणा प्रदान करता है।





प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्‍म शताब्‍दी वर्ष के मौके पर यहां लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल को देश को समर्पित किया और यहां स्थापित पं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।