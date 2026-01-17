Main Menu

बेटे के साथ चलती ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ी महिला...संतुलन बिगड़ा और फिसल गया; CCTV में कैद हुआ खौफनाक पल

Edited By Ramanjot,Updated: 17 Jan, 2026 01:06 PM

kanpur woman slipped while boarding a moving train with her son terrifying mom

नेशनल डेस्क: यूपी के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप गया, जब एक महिला ने अपने बेटे के साथ चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। इस दौरान महिला का संतुलन बिगड़ा और उसका पैर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फिसल गया। हालांकि, मौके पर मौजूद जीआरपी जवान ने दौड़कर महिला का जान बचा ली। इस पूरी घटना का वीडियो स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। 

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक महिला अपने बच्चे के साथ चलती ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। बच्चा तो किसी तरह ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन ट्रेन के रफ्तार पकड़ने की वजह से महिला का पैर फिसल गया। इतने में वहां मौजूद GRP सिपाही मुकेश यादव की नजर पड़ी तो वह दौड़े-दौड़े पहुंचे और महिला को तुरंत खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला। 

लोगों ने की GRP जवान की सराहना
इस दौरान स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोगों ने जीआरपी जवान की खूब सराहना की। लोगों का कहना है कि जल्दबाजी महिला पर भारी पड़ सकती थी। वहीं इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन और GRP ने यात्रियों से जल्दबाजी न करने की अपील की है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रा के समय सुरक्षा को प्राथमिकता दें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। 

