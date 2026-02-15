Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने थामा सपा का दामन, कहा-  मैं किसी भी पार्टी में रहा हूं अखिलेश यादव को नेता माना

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने थामा सपा का दामन, कहा-  मैं किसी भी पार्टी में रहा हूं अखिलेश यादव को नेता माना

Edited By Ramkesh,Updated: 15 Feb, 2026 02:10 PM

naseemuddin joined the samajwadi party in akhilesh s presence saying

कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की मौजूदगी में ज्वाईन कर ली है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ अन्य कई नेताओं ने...

लखनऊ: कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ज्वाईन कर ली है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ अन्य कई नेताओं ने पार्टी सदस्यता ली है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि मैने हमेशा मुलायम सिंह यादव का सम्मान किया। पिछले 15 साल से मैं अखिलेश यादव को नेता मानता हूं। मैं किसी भी पार्टी में रहा हूं अखिलेश यादव को नेता माना। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे।

 

बसपा सरकार में मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी
आप को बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं। वह बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और लंबे समय तक मायावती के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अध्यक्ष बनाकर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी थी।

मुस्लिम वोंट पर मजबूत पकड़ बनाने में जुटे अखिलेश
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सामजवादी पार्टी में शामिल होने से अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पार्टी की पकड़ पर भी असर पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। फिलहाल देखना हो कि समाजवादी पार्टी को पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!