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अन्य राज्यों में चुनाव खत्म होंगे,... भाजपा की पूरी मशीनरी उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेगी: अखिलेश यादव

Edited By Ramkesh,Updated: 02 Apr, 2026 04:07 PM

elections in other states will be over the entire bjp machinery will turn to

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को भाजपा पर निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में "पीडीए सरकार" स्थापित करने के लिए ऐसी...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को भाजपा पर निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में "पीडीए सरकार" स्थापित करने के लिए ऐसी "साजिशों" का मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद यहां प्रेसवार्ता में यादव ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने "पीडीए" (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) मुद्दे को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई ।

निर्वाचन आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है
उन्होंने कहा,'' 2024 में इन सभी साथियों ने मिलकर पीडीए की आवाज उठाई थी और जन सहयोग से सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया था।'' यादव ने कहा, ''हम दृढ़ संकल्पित हैं कि आने वाले समय में हम मिलकर पीडीए सरकार बनाएंगे और राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय स्थापित करेंगे।'' उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने दावा किया,''हमारी जानकारी में है कि जैसे ही अन्य राज्यों में चुनाव खत्म होंगे, भाजपा की पूरी मशीनरी उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेगी। हम करीब से देख रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां निर्वाचन आयोग और भाजपा मिलकर कैसे काम कर रहे हैं।

अच्छे दिन' लाने में नाकाम रहे...उनके बुरे दिन खत्म होने वाले
उन्होंने कहा, ''हम अपने संगठन से अपील करते हैं कि वे सतर्क रहें और यह सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर काम करें कि राज्य में एक बार समाजवादी सरकार बने।'' उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ''वे 'अच्छे दिन' लाने में नाकाम रहे, लेकिन जनता को अब एहसास हो गया है कि उनके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं।'' पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए यादव ने चुनाव के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने पर सवाल उठाया । उन्होंने कहा, "जब चुनाव की घोषणा की जाती है, तो अधिकारियों से चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित कई शीर्ष अधिकारियों को हटा दिया गया है।

भाजपा राज में भ्रष्टाचार के कारण कई अधिकारी नाखुश 
यादव ने कहा, '' हमारा सवाल है - पिछले उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान, क्या समाजवादी पार्टी की बार-बार शिकायतों के बावजूद इतने सारे अधिकारियों को हटा दिया गया था?" उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने "भाजपा के एजेंट" के रूप में काम किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा, ''भाजपा राज में भ्रष्टाचार के कारण कई अधिकारी नाखुश हैं। वे दबाव में हैं और उनसे (भाजपा द्वारा) काम लेने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला।'' उन्होंने भाजपा से संबंध का आरोप लगाते हुए हाल में कानपुर में गुर्दे किडनी से जुड़े एक मामले का भी जिक्र किया, हालांकि उन्होंने विशेष विवरण नहीं दिया।

किसानों की आय दोगुनी करने में फेल हुई बीजेपी 
यादव ने कहा कि भाजपा किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा, "डीजल, पेट्रोल, खाद और बीज की बढ़ती कीमतों के कारण किसान संघर्ष कर रहे हैं। खासकर किसानों को भाजपा से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।' उन्होंने कहा,''समाजवादी पार्टी भविष्य में किसानों की उपज के लिए बेहतर मुआवजा और उचित मूल्य सुनिश्चित कर सकती है।'' दादरी में पार्टी की हालिया राजनीतिक रैली पर टिप्पणी करते हुए, यादव ने कहा, ''दादरी में रैली के बाद सरकार की भाषा बदल गई है। वहां मिले समर्थन ने भाजपा को हिलाकर रख दिया है।

सपा सरकार की परियोजनाओं का श्रेय ले रही बीजेपी 
उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि उन्होंने मेट्रो शुरू की, जबकि जनता सच्चाई जानती है।" राज्य के विभिन्न हिस्सों में "गांजा" (कैनबिस) की बरामदगी पर कटाक्ष करते हुए, यादव ने कहा, ''जब से वे सत्ता में आए हैं, अवैध गतिविधियां बढ़ गई हैं। अब इतना 'धुआं' है कि ऐसा लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इस पर श्रृंखला बनाना शुरू कर सकते हैं।
 

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