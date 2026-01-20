Main Menu

नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को CM योगी ने दी बधाई, कहा- भाजपा को नयी ऊर्जा व दिशा प्रदान करेंगे नवीन

Edited By Ramkesh,Updated: 20 Jan, 2026 07:12 PM

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और उन्हें बधाई के साथ उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंगलवार को नयी...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और उन्हें बधाई के साथ उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंगलवार को नयी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनसे मुलाकात की।

आदित्यनाथ ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट कर पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर नवीन को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा, "आपके कुशल नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और दूरदर्शिता से पार्टी को नयी ऊर्जा और दिशा मिलेगी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती प्राप्त होगी।

आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में नवीन को बधाई देते हुए लिखा, ‘‘ पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में आप अंत्योदय के पथ पर चलते हुए अपनी निष्ठा व समर्पण से संगठन को नयी ऊंचाइयां प्रदान करेंगे एवं सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं में 'राष्ट्र प्रथम' के भाव को और सुदृढ़ करेंगे। आपके उज्ज्वल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं।

 

 

 

