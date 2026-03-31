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कपड़े उतारकर पूजा की तो करोड़पति बने, तुम भी ऐसा करो...' बहू ने ससुर पर लगाया सनसनीखेज आरोप

Edited By Ramkesh,Updated: 31 Mar, 2026 05:38 PM

you became a millionaire if you performed puja while removing your clothes

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर तंत्र-मंत्र के नाम पर अमानवीय व्यवहार, मारपीट और दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला अब पुलिस जांच के दायरे में है और कई सवाल...

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर तंत्र-मंत्र के नाम पर अमानवीय व्यवहार, मारपीट और दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला अब पुलिस जांच के दायरे में है और कई सवाल खड़े कर रहा है।

शादी के कुछ दिन बाद ससुराल का बदला माहौल
पीड़िता ने महिला थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल का माहौल अचानक बदल गया। रात के समय घर में कथित रूप से तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किए जाते थे, जिनमें उसे भी शामिल होने के लिए दबाव डाला जाता था।

अनुष्ठान में ससुर ने रखी आपत्तिजनक शर्तें- बहू का आरोप 
महिला का आरोप है कि एक रात उसे जबरन उठाकर ऐसे अनुष्ठान में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, जिसकी शर्तें असामान्य और आपत्तिजनक थीं। विरोध करने पर उसके साथ जबरदस्ती की गई, यहां तक कि उसे एक कमरे में बंद कर अभद्र व्यवहार भी किया गया। पीड़िता का कहना है कि इस दौरान उसके साथ मारपीट भी हुई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

पति पर पीड़िता ने लगाया गंभीर आरोप 
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि ससुराल पक्ष ने उसे बार-बार इन अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए बाध्य किया और मना करने पर अपमानित किया जाता था। महिला ने अपने पति पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कभी उसका साथ नहीं दिया और हमेशा परिवार के दबाव में रहे।

प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने छोड़ा ससुराल 
इसके साथ ही पीड़िता ने दहेज को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया है। उसका कहना है कि शादी के बाद उससे अतिरिक्त रूप से भारी रकम और सोना लाने की मांग की गई। जब वह ऐसा करने में असमर्थ रही, तो उस पर दबाव और बढ़ा दिया गया। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने अंततः ससुराल छोड़ दिया और अपने मायके लौट आई। इसके बाद परिजनों की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

ससुरालीजनों के खिलाफ केस दर्ज 
पुलिस ने इस मामले में पति समेत कई ससुरालीजनों को नामजद करते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ससुराल पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, यह मामला समाज में अंधविश्वास, पारिवारिक दबाव और दहेज जैसी समस्याओं पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है।

 

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