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Crime News: नर्स ने लगाया डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप,  पुलिस ने जांच शुरू की

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Mar, 2026 07:16 PM

crime news nurse accuses doctor of rape police begin investigation

उत्तर प्रदेश के संभल जिले स्थित एक अस्पताल में कार्यरत नर्स द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाये जाने के बाद एक चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। संभल कोतवाली प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि एक नर्स की शिकायत पर 20...

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले स्थित एक अस्पताल में कार्यरत नर्स द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाये जाने के बाद एक चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। संभल कोतवाली प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि एक नर्स की शिकायत पर 20 मार्च को चिकित्सक व उसके पिता के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गयी।

शिकातयकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वह चौधरी सराय स्थित एक निजी अस्पताल में दिसंबर 2022 से नौकरी कर रही है और अस्पताल के ऊपर बने कमरे में रहती है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अस्पताल के संचालक डॉ. जैद ने 2022 से उससे कई बार दुष्कर्म किया और किसी को इसके बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी के कृत्यों व गर्भपात के लिए खिलाई गयी दवाइयों से वह बीमार रहने लगी और तनाव में में चली गई। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि जब इस बारे में उसने अपनी मां को बताया तो वह दोनों सीधा अस्पताल पहुंची लेकिन वहां पर पहले से मौजूद आरोपी के पिता असलम ने उनसे दुर्व्यवहार किया। संभल कोतवाली प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि डॉ. जैद ओर मोहम्मद असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। 
 

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