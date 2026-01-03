Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Weather Update: सावधान! यूपी के इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, बढ़ेगी ठिठुरन...दिखेगा घने कोहरे का असली रूप!

Weather Update: सावधान! यूपी के इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, बढ़ेगी ठिठुरन...दिखेगा घने कोहरे का असली रूप!

Edited By Pooja Gill,Updated: 03 Jan, 2026 10:50 AM

weather update beware orange and yellow alerts

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंडी हवाओं के साथ अब जानलेवा गलन और घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कई जिलों में हुई हल्की बारिश ने गलन...

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंडी हवाओं के साथ अब जानलेवा गलन और घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कई जिलों में हुई हल्की बारिश ने गलन और बढ़ा दी है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। बृहस्पतिवार को दिनभर आसमान में घने बादल छाए रहे, जिसके चलते लोगों को सूरज के दर्शन नहीं हो सके। धूप न निकलने से ठंड का असर और तेज हो गया और शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित रहा। शुक्रवार को भी भीषण ठंड पढ़ी। इसी बीच मौसम विभाग ने 3 जनवरी के लिए भी सख्त चेतावनी जारी की है।

विभाग ने दी चेतावनी 
मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार सुबह यूपी के बड़े हिस्से में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। खासकर पश्चिमी यूपी और तराई इलाकों में कोहरा इतना घना हो सकता है कि दिखाई देना लगभग शून्य हो जाए। इससे सड़क और रेल यात्रा में खतरा बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट (बहुत घना कोहरा)
राज्य के बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर सहित आसपास के इलाके में दृश्यता बहुत कम रहेगी, जिससे हादसों का खतरा ज्यादा है। 

इन जिलों में येलो अलर्ट (घना कोहरा)
मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ समेत बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, शाहजहांपुर, संभल, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और बदायूं समेत आसपास के इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!