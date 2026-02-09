Main Menu

  • जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में रखें, स्वस्थ चर्चा से कराएं प्रदेश का विकास: सीएम योगी

Edited By Pooja Gill,Updated: 09 Feb, 2026 09:48 AM

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष से सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने का अनुरोध...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष से सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने का अनुरोध करते हुए कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में रखें और इस पर स्वस्थ चर्चा कर प्रदेश में विकास को गति प्रदान करने के लिए सरकार का सहयोग करें।

आज से शुरू बजट सत्र 
विधानमंडल का बजट सत्र नौ फरवरी यानी आज से प्रारंभ होगा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा सत्र संचालन के संबंध में विधान भवन में आयोजित इस सर्वदलीय बैठक में नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होता है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के हित से जुड़े हर मुद्दों पर सदन में सुचारु रूप से चर्चा करनी चाहिए। सदन के संचालन में किसी प्रकार की बाधाएं न आएं, इसका ध्यान सभी सदस्यों को रखना चाहिए।

विधानसभा अध्यक्ष ने की अपील 
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सदन के सुचारु संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर, निषाद पाटर्ी के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद, कांग्रेस की आराधना मिश्रा ‘मोना‘, निषाद पार्टी के रमेश सिंह, लोकदल के राजपाल बालियान, अपना दल के रामनिवास वर्मा आदि मौजूद रहे। 

