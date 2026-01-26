Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Republic Day: UP की राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली

Republic Day: UP की राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Jan, 2026 12:01 PM

up governor hoisted the flag on republic day and took the salute at the parade

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सोमवार को देश के 77 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्‍द्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सोमवार को देश के 77 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्‍द्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। राज्यपाल ने जब ध्वजारोहण किया तब हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। विधानभवन के सामने आयोजित समारोह में राज्यपाल ने परेड की सलामी ली। परेड की कमान मेजर ओंकार निशांत ने संभाली।

PunjabKesari

सलामी मंच के सामने से परेड गुजरी तो राज्यपाल ने सलामी ली। इसके बाद सूबेदार अमरीक सिंह के नेतृत्व एक सैन्‍य झांकी निकली तो तालियों से उनका स्वागत हुआ। इस दौरान भव्य परेड विधानसभा मार्ग से गुजरी जिसमें अर्द्धसैनिक बलों का प्रदर्शन और अनेक झांकियां देखने को मिली। पुलिस बल व विभिन्न विभागों के अलावा छात्र-छात्राओं ने भी झांकी निकाली। भारतीय सेना के प्रयोग में आने वाले उपकरणों को लेकर सेना के जवान मंच के सामने से गुजरे तो माहौल पूरी तरह देशभक्ति से ओतप्रोत था।
PunjabKesari

राजपूत रेजीमेंट, सिख और जाट रेजीमेंट के जवान ''वंदे मातरम'' की धुन बजाते गुजरे। भाव विभोर करने वाले इन दृश्यों को निहारते हुए अतिथिगण भाव विभोर दिखे। मंच के सामने से गुजरते हुए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) , सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) उप्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के कमांडो दस्ता और उप्र पुलिस, वन विभाग, पीएसी वाहिनियों, प्रांतीय रक्षक दल, एनसीसी की टुकड़ियों का राज्यपाल ने अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति हुई। इससे पहले मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट दी और उनके साथ तस्‍वीरें खिंचवाई।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!