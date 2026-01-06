Main Menu

  • दर्दनाक! खेल- खेल में खाया जहरीला फल, दो बहनों समेत तीन बच्चों की मौत

Edited By Pooja Gill,Updated: 06 Jan, 2026 11:58 AM

यूपी के वाराणसी जिले में एक दर्दनाक घटना हो गई। यहां के मिर्जामुराद क्षेत्र में खेलते समय कथित तौर पर जहरीला फल खाने से तीन बच्चों की मौत हो गई। तीनों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम...

वाराणसी: यूपी के वाराणसी जिले में एक दर्दनाक घटना हो गई। यहां के मिर्जामुराद क्षेत्र में खेलते समय कथित तौर पर जहरीला फल खाने से तीन बच्चों की मौत हो गई। तीनों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इस घटना में 2 सगी बहनों और एक पड़ोस की बच्ची की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। 

तीनों बच्चों ने खाया कनेर का फल
जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के करधना इलाके में रविवार को कुछ बच्चे एक साथ खेल रहे थे। इसी दौरान उनमें से तीन बच्चों ने अनजाने में कनेर का फल खा लिया। उन्होंने बताया कि कनेर का फल जहरीला होता है और उसे खाने के तुरंत बाद तीनों बच्चों की तबीयत खराब हो गई। उनमें से दो की मौत रविवार को ही हो गई और उनके माता-पिता ने पुलिस को बिना बताये अंतिम संस्कार कर दिया। तीसरे बच्चे की मौत सोमवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई।

खेलते समय अनजाने में खाया जहरीला फल 
खेलते समय हर्षिता (6), अंशिका (3) और नैंसी (4) ने कनेर के फल को खा लिया, जिससे तीनों की मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त (गोमती जोन) आकाश पटेल ने बताया कि इसके बाद अस्पताल ने पुलिस को सूचना भेजी, जिससे यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया। बताया कि स्थानीय लंका पुलिस थाने द्वारा पंचनामा प्रक्रिया के तहत कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पीड़ितों के साथ खेल रहे अन्य बच्चों ने फल नहीं खाया था और वे पूरी तरह ठीक हैं। हालांकि, एहतियात के तौर पर उनका मेडिकल चेकअप कराया गया है। पटेल ने कहा, ''परिवारों की तरफ से किसी भी गड़बड़ी की कोई जानकारी या शिकायत नहीं है। ऐसा लगता है कि यह घटना बच्चों द्वारा खेलते समय अनजाने में जहरीला फल खाने से हुई है। इलाके में स्थिति सामान्य है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है।''   
 

