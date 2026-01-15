मायके में पत्नी के सामने मिन्नते करता रहा पति, फिर भी नहीं मानी, ... आहत पति ने उठया ऐसा कदम कि...

Main Menu

उत्तर प्रदेश में कानपुर महानर के चकेरी थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव से जूझ रहे युवक ने आत्महत्या कर ली। पत्नी को मनाने ससुराल पहुंचे युवक को जब निराशा हाथ लगी तो उसने जहर खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर...

कानपुर: उत्तर प्रदेश में कानपुर महानर के चकेरी थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव से जूझ रहे युवक ने आत्महत्या कर ली। पत्नी को मनाने ससुराल पहुंचे युवक को जब निराशा हाथ लगी तो उसने जहर खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। इस घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है।

पत्नी को मनाने गया था ससुराल
मृतक विक्रम केवट (25) आनंद विहार, हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का रहने वाला था और ऑटो चालक था। बुधवार दोपहर करीब तीन बजे वह अपनी पत्नी रिया को मनाने उसके मायके, रामादेवी क्षेत्र पहुंचा। आरोप है कि पत्नी ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और उसे बाहर ही छोड़ दिया।

आखिरी कॉल भी नहीं उठाया
काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब पत्नी बाहर नहीं आई तो विक्रम ने दोपहर 3:40 बजे पत्नी को आखिरी बार फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इससे वह पूरी तरह टूट गया।

ऑटो में खाया जहर, घर पहुंचते ही बिगड़ी हालत
दरवाजा न खुलने और फोन न उठने से आहत विक्रम ने ससुराल के बाहर खड़े अपने ऑटो में ही जहर खा लिया। इसके बाद वह किसी तरह ऑटो चलाकर घर पहुंचा। शाम करीब 4:15 बजे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों ने उसे तुरंत कांशीराम अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर हैलट अस्पताल रेफर किया गया। देर रात इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आठ साल का प्रेम, ढाई साल पहले मंदिर में शादी
परिजनों के मुताबिक, विक्रम और रिया के बीच करीब आठ साल से प्रेम संबंध था। ढाई साल पहले दोनों ने परिवार को बिना बताए मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों किराए के मकान में रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद घरेलू विवाद बढ़ने लगे।

चार महीने से मायके में रह रही थी पत्नी
लगातार झगड़ों के चलते चार महीने पहले रिया मायके चली गई थी और वापस नहीं लौटी। पिता जय कुमार ने आरोप लगाया कि बहू ने परिवार के सभी लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए थे और बेटे पर मानसिक दबाव बना रही थी।

 व्हाट्सऐप चैट में सामने आई नोकझोंक
विक्रम की मौत के बाद परिजनों ने उसका मोबाइल चेक किया, जिसमें पति-पत्नी के बीच तीखी व्हाट्सऐप चैट सामने आई। चैट में पत्नी द्वारा अपमानजनक भाषा और पति द्वारा टूटे हुए मन की झलक दिखती है।

 पुलिस जांच में जुटी
चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
 

