गंगा स्नान कर अपने घर जाएं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, मंदिर में करें पूजा-पाठः OP राजभर

Edited By Pooja Gill,Updated: 25 Jan, 2026 12:35 PM
UP News: उत्तर-प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। बिना अनुमति कार्यक्रम करने से यदि कोई घटना होती है तो उसकी जवाबदेही सरकार पर आती है। इसलिए गंगा स्नान कर अपने घर जाएं और मंदिर में पूजा-पाठ करें। जनता वीआईपी कल्चर खत्म करने की मांग कर रही है, इसलिए किसी को भी विशेष प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा।
'सरकार और संत समाज के बीच टकराव से किसी का भला नहीं होगा'
यूपी दिवस कार्यक्रम के दौरान सुलतानपुर पहुंचे मंत्री राजभर ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कहा कि सरकार और संत समाज के बीच टकराव से किसी का भला नहीं होगा। प्रयागराज में चल रहे धार्मिक आयोजनों को लेकर मंत्री ने कहा कि श्रद्धालु आस्था के साथ स्नान करने आ रहे हैं, ऐसे में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार से टकराने के बजाय स्नान कर घर लौटना और पूजा-पाठ करना ही बेहतर है।
'सबका अपना-अपना विचार होता'
शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिए गए बयान पर मंत्री ने कहा कि सबका अपना-अपना विचार होता है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और जो गलत करेगा, वह जेल जाएगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का सुल्तानपुर में स्वागत किया गया। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह, ब्लॉक प्रमुख शिवकुमार सिंह,भाजपा विधायक सीताराम वर्मा,विधायक राजप्रसाद उपाध्याय,जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी सहित अन्य नेताओं से मुलाकात कर शासन की योजनाओं की समीक्षा की।