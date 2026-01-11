CM Yogi ने किया 'माघ मेला सेवा ऐप' का उद्घाटन, श्रद्धालुओं का करेगा डिजिटल मार्गदर्शन, बिजली के खंभों पर लगे QR कोड से मिलेगी मदद

त्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में माघ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेला सेवा ऐप का उद्घाटन किया। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मेले के आगामी स्नान पर्वों की...

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में माघ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेला सेवा ऐप का उद्घाटन किया। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मेले के आगामी स्नान पर्वों की समीक्षा करने शनिवार को माघ मेला क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।



मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रयागराज में तीर्थयात्रियों को डिजिटल मार्गदर्शन देने के लिए माघ मेला सेवा ऐप का भी उद्घाटन किया। इस ऐप के जरिए मेले में आए श्रद्धालुओं को डिजिटल तरीके से सेवाएं उपलब्ध होंगी। मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि इस ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मेला क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बैठा कोई भी श्रद्धालु या पर्यटक अपनी समस्या से मेला प्रशासन को अवगत करा सकता है। जिससे मेला प्रशासन के कर्मचारी उसका समाधान कर सकें।

उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र के बिजली के सभी खंभों में इसके लिए क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करके उसमें खुलने वाले प्रपत्र में अपनी समस्या लिखकर प्रशासन के पास भेजा जा सकता है। मेला प्रशासन के विभिन्न विभागों की टीम इसका संज्ञान लेकर समस्या का निवारण करेंगी। माघ मेला में पहली बार यह सुविधा दी गई है।