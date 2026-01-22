Main Menu

  बहन को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख भाई ने खोया आपा, प्रेमी संग उतारा मौत के घाट, फिर किया ये काम

Edited By Ramkesh,Updated: 22 Jan, 2026 02:02 PM

seeing his sister in a compromising position with her lover the brother lost hi

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है। यहां पर पाकबड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव में एक युवक का गांव की ही युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीती रात में प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी उसके घर...

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है। यहां पर पाकबड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव में एक युवक का गांव की ही युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीती रात में प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी उसके घर आया था। इस बात की भनक युवती के भाईयों को लग गई। कमरे में प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पड़ी मिली। इस पर भाइयों ने आपा खो दिया और दोनो को फाड़वे से काट कर निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद दोनो शव को दो किलो मीटर दूर दफना दिया। उसके बाद मौके से फरार हो गए। 

 

दो समुदाया से प्रेमी और प्रेमिका
पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों अलग-अलग समुदाय से थे और पिछले दो वर्षों से उनके बीच प्रेम संबंध बताया जा रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

पिता और भाइयों पर हत्या का आरोप 
पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे 27 वर्षीय अरमान अपनी प्रेमिका 20 वर्षीय काजल से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान युवती के परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। आरोप है कि युवती के पिता, मां और भाइयों ने लाठी-डंडों और फावड़े से दोनों पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घर से दो किलोमीटर दूर शव को दफनाया 
हत्या के बाद आरोपियों ने दोनों शवों को बोरी में भरकर करीब दो किलोमीटर दूर बाबा नीम करौली मंदिर के पास गागन नदी किनारे गड्ढा खोदकर दबा दिया। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए युवती के पिता ने थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई और युवक के परिवार पर शक जताया।

दोनों शव बरामद 
मामले का खुलासा तब हुआ जब अरमान के पिता मो. हनीफ ने बेटे की गुमशुदगी की तहरीर दी। पुलिस ने पड़ताल के दौरान युवती के पिता और भाइयों को हिरासत में लिया, जहां पूछताछ में उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने दोनों शव बरामद कर लिए हैं और हत्या में प्रयुक्त फावड़ा भी कब्जे में ले लिया गया है।

हत्या का केस दर्ज 
एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्र किए हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में पुलिस और पीएसी बल तैनात है और लगातार गश्त की जा रही है।
 

