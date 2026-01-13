Main Menu

  • UP में ठंड का रेड अलर्ट! 8 जिलों में कोल्ड डे, 20 में घना कोहरा — 15 जनवरी से बदलेगा मौसम, बारिश बढ़ाएगी सर्दी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 13 Jan, 2026 06:38 AM

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कई जिलों में घना कोहरा और कोल्ड डे (दिन में भी ठंड जैसा मौसम) लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी को प्रदेश के 8 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है, जबकि करीब 20 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट दिया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में पश्चिमी यूपी के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन पूर्वी यूपी में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके बाद तापमान लगभग स्थिर रहेगा। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र ने बताया है कि 13 जनवरी की सुबह पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज और कुछ में येलो अलर्ट जारी किया है। 14 जनवरी को भी दोनों संभागों में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं 15 जनवरी के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश में बारिश के आसार बनेंगे और ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी।

इन जिलों में छाया रहेगा कोहरा
मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में कोहरा देखने को मिलेगा। इनमें शामिल हैं – सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, इटावा और आगरा। हालांकि कुछ जिलों में दिन में धूप भी निकल सकती है। प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, अयोध्या, बलिया, सीतापुर, अमेठी, रायबरेली, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा और मैनपुरी जैसे इलाकों में दिन के समय धूप खिलने की संभावना है।

लखनऊ और नोएडा का आज का मौसम
लखनऊ में मंगलवार की सुबह हल्का कोहरा रहेगा। जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, धूप निकल आएगी। यहां न्यूनतम तापमान 7°C और अधिकतम 22°C के आसपास रहने का अनुमान है। अगले दो दिन मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। नोएडा में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां न्यूनतम तापमान 4°C और अधिकतम तापमान 18°C के करीब रह सकता है।

15 जनवरी से बदलेगा मौसम, बारिश बढ़ाएगी ठंड
बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, 15 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होगा। इसके असर से 17–18 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 18 जनवरी के आसपास पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी।

सबसे ठंडा जिला बना बरेली
बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान बरेली में दर्ज किया गया, जहां पारा 3.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसके अलावा गोरखपुर, कुशीनगर और सहारनपुर में घना कोहरा छाया रहा, जहां विजिबिलिटी लगभग शून्य तक पहुंच गई।

