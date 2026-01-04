Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • प्रयागराज में चल रहा था देह व्यापार का गन्दा खेल, आपत्तिजनक अवस्था में चार युवतियों को पुलिस ने पकड़ा, मास्टरमाइंड की तलाश तेज

प्रयागराज में चल रहा था देह व्यापार का गन्दा खेल, आपत्तिजनक अवस्था में चार युवतियों को पुलिस ने पकड़ा, मास्टरमाइंड की तलाश तेज

Edited By Ramkesh,Updated: 04 Jan, 2026 07:02 PM

prostitution was a nefarious activity in prayagraj police arrested four women

उत्तर प्रदेश  प्रयागराज जिले के कीडगंज इलाके में देह व्यापार के एक संगठित धंधे का खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नगर निगम स्कूल के पास स्थित एक मकान में छापा मारकर चार युवतियों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश  प्रयागराज जिले के कीडगंज इलाके में देह व्यापार के एक संगठित धंधे का खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नगर निगम स्कूल के पास स्थित एक मकान में छापा मारकर चार युवतियों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस मकान में लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया।

चार युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिलीं
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मकान की घेराबंदी कर अंदर प्रवेश किया। तलाशी के दौरान चार युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिलीं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यहां बाहर से ग्राहकों को बुलाकर देह व्यापार कराया जाता था। पुलिस ने मौके से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है, जिसे जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया है।

मकान मालिक की भूमिका भी संदेह के घेरे में
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मकान की लोकेशन संवेदनशील है क्योंकि इसके पास नगर निगम का स्कूल स्थित है। ऐसे में अवैध गतिविधियों का यहां संचालित होना गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस धंधे का संचालन कौन कर रहा था, इसमें कितने लोग शामिल हैं और युवतियों को यहां कैसे चलाया गया। छापेमारी के बाद चारों युवतियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं इनके साथ जबरदस्ती या मानव तस्करी का मामला तो नहीं जुड़ा है। मकान मालिक की भूमिका भी संदेह के घेरे में है और उससे भी पूछताछ की जा रही है।

संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज
पुलिस का कहना है कि मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इलाके में इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का स्वागत किया है और अवैध धंधों पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!