'चच्चा के 30-30 बच्चे क्यों', मौलाना शहाबुद्दीन का पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर पलटवार, कहा- खुद भी शादी कर लें, ताकि.....

Edited By Purnima Singh,Updated: 19 Jan, 2026 02:39 PM

maulana shahabuddin s counterattack on dhirendra shastri

बरेली (जावेद खान) : आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाते रहते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहा कि चच्चा के 30 बच्चे होते हैं, तुम लोग भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। मौलाना ने कहा कि बच्चे होना खुदा की नियमतों में से एक बहुत बड़ी नियमत है। जिसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उसका दर्द और दुःख उससे पूछो। जिसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं वो दर-दर भटकता है।

'धीरेंद्र शास्त्री खुद भी शादी कर लें, ताकि.....'
मौलाना ने आगे कहा कि मैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री का सम्मान करता हूं, इसलिए की वो एक धर्म गुरु हैं। इसी के साथ मैं उनको सलाह व मशवरा देना चाहता हूं कि वो खुद भी शादी कर लें, ताकि उनको एहसास हो जाए कि बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा किस तरह दी जाती है। 

मौलाना ने धीरेंद्र शास्त्री को किया चैलेंज 
मौलाना ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज करते हुए कहा कि पंडित जी मुसलमानों के 30-30 बच्चे होने की बात कह रहे हैं, वो पूरे भारत में सिर्फ एक मुसलमान दिखा दे जिसके 30 बच्चे हैं, वो हरगीज कभी भी नहीं दिखा सकते। पूरे भारत में करोड़ों मुसलमान हैं, मगर किसी मुसलमान के 30-30 बच्चे नहीं हैं। 6-7 बच्चे तक बात को माना जा सकता है, 30-30 बच्चों वाली बात कहना यह बहुसंख्यक समुदाय को उकसाने और भड़काने वाली बात है।

