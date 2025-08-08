UP में बारिश से जनजीवन प्रभावित, 8 अगस्त से 11 अगस्त तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश की संभावना

Edited By Ramkesh,Updated: 08 Aug, 2025 06:52 PM
लखनऊ: राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार रुक रुककर बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी संभाग में नौ अगस्त को कई जगहों पर और 10 अगस्त को कुछ जगहों पर भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान लखनऊ में छह सेमी से अधिक बारिश हुई। दक्षिण-पश्चिम मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमजोर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य रहा।
रिपोटर् में कहा गया है कि इस दौरान पूरे राज्य में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई और पूर्वी भागों में छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को, लखनऊ में बादल छाए रहेंगे और तेज़ हवाएँ चलेंगी और कई बार बारिश होगी और साथ ही गरज के साथ छींटे भी पड़ेंगे। आईएमडी ने 8 अगस्त और 11 अगस्त को राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर येलो अलटर् जारी किया है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुई भारी बारिश के कारण गुरुवार को राजधानी में यातायात ठप हो गया। शहर के कई इलाकों में कथित तौर पर घंटों तक जाम की स्थिति रही। देर शाम तक जारी रहे ट्रैफिक जाम के कारण प्रमुख सड़कों पर यात्रियों के फंसने के बाद, पुलिसकर्मियों को भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी जूझना पड़ा।
हज़रतगंज, गोमती नगर, पॉलिटेक्निक क्रॉसिंग, कामता क्रॉसिंग, आलमबाग और शहीद पथ जैसे इलाकों में भारी जलभराव देखा गया और वाहनों की लंबी कतारें लगने से भारी नुकसान हुआ। आपातकालीन सेवाओं की