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  • तेंदुए ने मचाया आतंक; महिला को गर्दन से दबोचा और गन्ने के खेत में ले जाकर मार डाला, ग्रामीणों ने किया हंगामा

तेंदुए ने मचाया आतंक; महिला को गर्दन से दबोचा और गन्ने के खेत में ले जाकर मार डाला, ग्रामीणों ने किया हंगामा

Edited By Pooja Gill,Updated: 28 Mar, 2026 12:49 PM

leopard wreaks havoc grabs woman by the neck drags her to a sugarcane

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक बार फिर तेंदुए ने आतंक मचा दिया है। जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र में जंगल से सटे खेत में काम कर रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया...

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक बार फिर तेंदुए ने आतंक मचा दिया है। जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र में जंगल से सटे खेत में काम कर रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब महिला अपने पति को खाना देने खेत पर जा रही थी, तब तेंदुए ने हमला किया और महिला की गर्दन दबोचकर उसे गन्ने के खेत में ले गया। इस हमले से महिला की मौत हो गई। इस  घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।

खेत में शव छोड़कर भागा तेंदुआ 
वन रेंजर प्रदीप शर्मा ने बताया कि शुक्रवार शाम हिदायतपुर चौहड़वाला गांव में रंजीत अपनी पत्नी क्रांति देवी (57) के साथ खेत पर काम कर रहा था तभी क्रांति कुछ देर के लिए पास में आराम करने लगी। उन्होंने बताया, "अचानक आए तेंदुए ने क्रांति की गर्दन दबोच ली और उसे खेत के अंदर खींच ले गया। हमला होते देख रंजीत ने लाठी लेकर तेंदुए का पीछा किया। हालांकि तेंदुआ महिला को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक उसकी गंभीर चोटों के कारण मौत हो चुकी थी।" 

लोगों ने की मुआवजा देने की मांग 
पुलिस के अनुसार, घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए कालागढ़ मार्ग को जाम कर दिया। थाना प्रभारी विजेंद्र राठी ने बताया कि पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया, जिसके बाद जाम खुलवाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वन रेंजर शर्मा ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके में पिंजरा लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकारी नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। 
 

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