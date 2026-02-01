Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • दिल दहला देने वाली वारदात; दो बदमाशों ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसकर दुकानदार को मारी गोली...फिर हुए फरार

दिल दहला देने वाली वारदात; दो बदमाशों ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसकर दुकानदार को मारी गोली...फिर हुए फरार

Edited By Pooja Gill,Updated: 01 Feb, 2026 10:03 AM

in a shocking incident two criminals entered a shopping complex

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दो अज्ञात व्यक्तियों ने एक दुकानदार पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दो अज्ञात व्यक्तियों ने एक दुकानदार पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। दक्षिण क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) निपुण अग्रवाल ने बताया, "यह घटना शुक्रवार की रात करीब 10:15 बजे अंसल सुशांत गोल्फ सिटी के शॉपिंग स्क्वायर-2 में हुई, जिसकी सूचना नियंत्रण कक्ष के जरिए मिली।" 

जानिए पूरी वारदात 
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि घायल की पहचान अवधेश कुमार पाठक (60) के रूप में हुई है, जो संत कबीर नगर जिले के निवासी हैं। वह फिलहाल लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में रहते हैं और उनकी दुकान शॉपिंग स्क्वायर-1 में है। पुलिस ने बताया कि पाठक अपनी दुकान का कुछ सामान अपनी निजी कार में रख रहे थे, तभी दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर गोली चला दी, जो उनकी दाहिनी आंख के ऊपर लगी। पुलिस के अनुसार उन्हें तुरंत मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर हैं। 

जांच के लिए 8 टीमें गठित   
डीसीपी ने बताया कि पीड़ित की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।" पुलिस ने बताया कि घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। डीसीपी (दक्षिण) ने मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए आठ विशेष पुलिस टीमें गठित की हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय निवासियों से पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इलाके में कानून व्यवस्था सामान्य है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!