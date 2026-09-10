Lucknow में छाएंगे काले बादल, कई जिलों में बिगड़ेगा मौसम... IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट

पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में कुछ जगहों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि राज्य के पश्चिमी हिस्सों में मौसम के मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। आईएमडी ने कहा कि....

IMD Weather Alert: पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में कुछ जगहों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि राज्य के पश्चिमी हिस्सों में मौसम के मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। आईएमडी ने कहा कि पूर्वी उप्र में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आने की बहुत संभावना है। लखनऊ में पहले आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बाद आम तौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है। साथ ही, एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पूर्वी उप्र में बारिश की गतिविधि अगले दो दिनों तक जारी रहने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में बनने वाले संभावित कम दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव से इसमें थोड़ी वृद्धि हो सकती है। इसके बाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधि में कुछ वृद्धि होने की संभावना है, हालांकि इस दौरान व्यापक बारिश की उम्मीद नहीं है।

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आईएमडी बुलेटिन की अवधि के दौरान गोरखपुर में 15.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि बहराइच में 27.4 मिलीमीटर, गाजीपुर में 16.4 मिलीमीटर और आजमगढ़ में 22.2 मिलीमीटर बारिश हुई। चुरक में चार मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि वाराणसी, फुरसतगंज और लखीमपुर खीरी में क्रमशः 0.6 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर और बहुत कम बारिश हुई। लखनऊ में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक था। बुधवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच शहर में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई।