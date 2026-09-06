'15 साल की बच्ची से दरिंदगी'... पुलिस ने मुख्य आरोपी को धर दबोचा, 2 की तलाश जारी

मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस ने 15 वर्षीय एक लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर उससे दुष्कर्म के एक मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि छपार थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते शनिवार शाम को हुई इस घटना के सिलसिले...

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस ने 15 वर्षीय एक लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर उससे दुष्कर्म के एक मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि छपार थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते शनिवार शाम को हुई इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान समीर के रूप में हुई है और उसके 2 आरोपियों की तलाश जारी है।

ये भी पढ़ें:- 'जमीन के टुकड़े पर कब्जे की जंग'... पुलिस ने 18 लोगों को धर दबोचा, 7 गाड़ियां जब्त

पीड़िता के परिवार की शिकायत के अनुसार समीर ने लड़की को बुलाया था और जब वह उससे मिलने पहुंची तो समीर ने अपने 2 साथियों की मदद से कथित तौर पर उसका अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि समीर सहित 3 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में अन्य 2 आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं।