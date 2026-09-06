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जंगलराज, गुंडाराज, भ्रष्टाचार व परिवारवाद की राजनीति के प्रतीक सपा और राजद : केशव प्रसाद मौर्य

Edited By Ramkesh,Updated: 06 Sep, 2026 06:16 PM

sp and rjd are symbols of jungle raj hooliganism corruption and nepotism polit

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दल जंगलराज, गुंडाराज, भ्रष्टाचार एवं परिवारवाद की राजनीति के प्रतीक हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दल जंगलराज, गुंडाराज, भ्रष्टाचार एवं परिवारवाद की राजनीति के प्रतीक हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा सदस्य विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का भाजपा प्रभारी बनाए जाने से सपा में बेचैनी है। उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पहली बार शनिवार को लखनऊ पहुंचे और रविवार को उन्होंने संगठनात्मक बैठकों का सिलसिला शुरू किया।

केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "सपा और राजद दोनों दलों की राजनीतिक कुंडली एक जैसी है। चाल, चरित्र और चेहरे के मामले में दोनों एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं, क्योंकि दोनों जंगलराज, गुंडाराज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति के प्रतीक हैं। उन्होंने पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव में सपा का एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं था, इसके बावजूद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव वहां पहुंचे और जनता ने उनका आचरण देखा। मौर्य ने कहा, "भाजपा को हराने का सपना देखने वाली राजद-कांग्रेस-सपा की तिकड़ी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विजयी जोड़ी ने जनता के आशीर्वाद से पूरी तरह पराजित कर दिया।

उन्होंने विनोद तावड़े की सराहना करते हुए कहा कि बिहार में भाजपा की ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तावड़े को अब उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है और उनके प्रदेश आगमन से ही सपा में हलचल है। मौर्य ने दावा किया, "आधुनिक राजनीति के चाणक्य और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के उत्तर प्रदेश आने के बाद सपा की स्थिति और खराब होगी। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के साथ ही सपा की 'सैफई वापसी' तय है।

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