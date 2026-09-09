कार टच होते ही पेट्रोल पंप पर सरेआम दबंगई: बाइक सवार को जमकर पीटा, CCTV में कैद हुई लाइव गुंडागर्दी

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से सड़क पर दबंगई का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र में कार और बाइक के बीच हुई मामूली सी टक्कर के बाद कार सवार युवक इस कदर आपा खो बैठे कि उन्होंने बाइक सवार को दौड़ा-दौड़ाकर पीटना....

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से सड़क पर दबंगई का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र में कार और बाइक के बीच हुई मामूली सी टक्कर के बाद कार सवार युवक इस कदर आपा खो बैठे कि उन्होंने बाइक सवार को दौड़ा-दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। मारपीट की यह पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, घटना संदीपन घाट थाना क्षेत्र के कोइलहा स्थित महेंद्र पेट्रोल पंप की है। रसूलाबाद कोइलहा के रहने वाले मनोज कुमार मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप जा रहे थे। इसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार ने उनकी बाइक में हल्की टक्कर मार दी। मनोज का आरोप है कि कार चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय सीधे पेट्रोल पंप के अंदर कर ली। जब उन्होंने टक्कर लगने का विरोध किया, तो कार सवारों ने बहसबाजी और गाली-गलौज शुरू कर दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई; कार सवार युवकों ने तुरंत फोन करके अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। देखते ही देखते तीन युवक पेट्रोल पंप पहुंचे और मनोज पर टूट पड़े।

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वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सफेद शर्ट और नीली टी-शर्ट पहने युवक पीड़ित बाइक सवार को बेधड़क थप्पड़ मार रहे हैं। मारपीट होते ही पेट्रोल पंप पर अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों ने जैसे-तैसे बीच-बचाव कर मनोज को दबंगों के चंगुल से छुड़ाया और मामला शांत कराया। वारदात के बाद पीड़ित मनोज कुमार ने संदीपन घाट थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है।

डीएसपी चायल शिवांक सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में कार और बाइक की मामूली टक्कर को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है। फुटेज के आधार पर मारपीट करने वाले युवकों की पहचान की जा रही है, जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।