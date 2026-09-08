CCTV ने पकड़ा सुराग, एनकाउंटर में ढहा झूठ.... यूं बेनकाब हुई कातिल बहू

कानपुर जिले में करीब 45 सालों से दवा कारोबार से जुड़े विनीत मिनोचा की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिस बहू शालू को ससुर की मौत के बाद कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोते देखा गया था, वही इस पूरे हत्याकांड की...

Kanpur News: कानपुर जिले में करीब 45 सालों से दवा कारोबार से जुड़े विनीत मिनोचा की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिस बहू शालू को ससुर की मौत के बाद कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोते देखा गया था, वही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड निकली। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद खर्चों पर रोक-टोक और रोक से तंग आकर बहू ने 6 लाख रुपए की सुपारी देकर ससुर का कत्ल करवा दिया।

मिली जानकारी के मुताबिक, कत्ल की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। कत्ल की साजिश के लिए शालू ने घर के पुराने नौकर विशाल का इस्तेमाल किया, जिसे 6 साल पहले चोरी के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। विशाल का परिवार से संपर्क बना हुआ था। शालू ने विशाल और उसके साथी राजकिशोर को ससुर की हत्या के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दी। शनिवार रात करीब 9:36 बजे विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत, बहू शालू और पोते के पार्टी के लिए निकलते ही हत्यारे डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट में दाखिल हो गए। गार्ड को पहले ही फोन करके एंट्री न करने की हिदायत दे दी गई थी। करीब सवा घंटे तक दोनों कातिल घर के अंदर छिपे रहे।10:58 बजे विनीत मिनोचा घर लौटे। आरोपियों का शुरुआती प्लान तकिए से मुंह दबाकर उन्हें मारने का था, ताकि मौत हार्ट अटैक लगे। लेकिन विनीत अचानक उस कमरे में चले गए जहां कातिल छिपे थे। लाइट जलते ही राजकिशोर और विशाल ने पकड़े जाने के डर से उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गले और सीने पर कई वार कर कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया गया।

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रात करीब 4 बजे जब परिवार लौटा तो दरवाजा खुला मिला और विनीत मिनोचा खून से लथपथ पड़े थे। पुलिस ने 600 मीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी खंगाले तो पुराने नौकर विशाल की पहचान हुई। पुलिस मुठभेड़ में विशाल और राजकिशोर के पैरों में गोली लगी और वे पकड़े गए। पूछताछ में दोनों ने कबूला कि भाभी (शालू) ने ही हत्या का सौदा किया था। पुलिस ने खून से सने कपड़े, डुप्लीकेट चाबी और हथियार बरामद कर बहू शालू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो केस बाहरी कत्ल लग रहा था, उसका खौफनाक अंत घर के भीतर की साजिश के रूप में हुआ।