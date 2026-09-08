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छुट्टी हुई, बच्चे घर गए... वॉशरूम में बेसुध मिला 13 साल का मासूम, डॉक्टरों ने घोषित किया मृ/त

Edited By Anil Kapoor,Updated: 08 Sep, 2026 12:20 PM

meerut news 13 year old found unconscious in washroom

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जहां मवाना स्थित एक नामी स्कूल में कक्षा 7 के छात्र की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। छुट्टी के बाद जब बाकी बच्चे घर लौटने लगे, तो 13 वर्षीय कुनाल शर्मा स्कूल के...

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जहां मवाना स्थित एक नामी स्कूल में कक्षा 7 के छात्र की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। छुट्टी के बाद जब बाकी बच्चे घर लौटने लगे, तो 13 वर्षीय कुनाल शर्मा स्कूल के वॉशरूम में अचेत पड़ा मिला। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हंसते-खेलते बच्चे की अचानक हुई इस मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कलावदा रोड निवासी धर्मेंद्र शर्मा का 13 साल का बेटा कुनाल मवाना के ही एक निजी स्कूल में पढ़ता था। सोमवार को वह रोज की तरह सुबह स्कूल गया था। दोपहर में छुट्टी होने पर सभी बच्चे बाहर निकल आए और अपने-अपने ई-रिक्शा में बैठने लगे। कुनाल को ले जाने वाला ई-रिक्शा चालक भी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जब 15 मिनट बीतने के बाद भी कुनाल बाहर नहीं आया, तो चालक को किसी अनहोनी की आशंका हुई। वह खुद बच्चे की तलाश में स्कूल परिसर के भीतर गया। जब वह वॉशरूम की तरफ पहुंचा, तो कुनाल अंदर बेसुध पड़ा हुआ था। यह देखते ही स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया और तुरंत शिक्षकों व परिजनों को सूचना दी गई।

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परिजन और स्कूल प्रबंधन कुनाल को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने नब्ज टटोलते ही मासूम को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों की शुरुआती आशंका के मुताबिक, बच्चे की मौत की वजह साइलेंट हार्ट अटैक या अचानक हृदय गति रुकना हो सकती है। अचानक हुए इस हादसे ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है। जिस मासूम को सुबह सही-सलामत स्कूल भेजा था, उसका शव घर पहुंचते ही मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया और चीख-पुकार मच गई।

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मवाना थाना प्रभारी पंकज लवानिया के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में बच्चे की मौत हृदय गति रुकने से होना सामने आया है। परिजनों ने फिलहाल किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है और न ही कोई लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि, इतनी कम उम्र में वॉशरूम के भीतर छात्र की अचानक मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत की सटीक वजह मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह साफ हो सकेगी।

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