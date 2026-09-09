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घर में मंदिर के बगल बनाई मजार, पत्नी पर बुर्का पहनने का दबाव... कानपुर में धर्मांतरण की साजिश पर बवाल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 09 Sep, 2026 12:18 PM

kanpur news attempt to convert dalit family to islam in kanpur

उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित गुजैनी इलाके में धर्मांतरण के दबाव और धार्मिक उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक दलित परिवार के घर के अंदर, पूजा स्थल के ठीक बगल में जबरन मजार बनवा दी गई। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार की महिला पर बुर्का...

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित गुजैनी इलाके में धर्मांतरण के दबाव और धार्मिक उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक दलित परिवार के घर के अंदर, पूजा स्थल के ठीक बगल में जबरन मजार बनवा दी गई। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार की महिला पर बुर्का पहनने और पूरा परिवार बदलने (धर्म परिवर्तन) का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर जब पीड़ित के घर में घुसकर हमला किया गया, तो मामले ने तूल पकड़ लिया।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से जालौन के रहने वाले सोनू जाटव ने करीब 2 साल पहले गुजैनी की कच्ची बस्ती में शिबू खान नाम के व्यक्ति से ₹40 हजार में जमीन खरीदी थी। सोनू अपने परिवार के साथ वहां मकान बनाकर रहने लगा। सोनू के अनुसार, कुछ समय बाद जब उसके बच्चे बीमार पड़ने लगे, तो शिबू और उसके साथियों ने उसे तंत्र-मंत्र और झांसे में लेना शुरू किया। इसी बीच आरोपियों ने चालाकी से घर के कमरे में बने छोटे से मंदिर के ठीक बगल में एक मजार खड़ी कर दी।

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सोनू का आरोप है कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जब वे घर में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा कर रहे थे, तब भी आरोपियों ने जबरन मजार पर चादर चढ़ाई। जब परिवार ने इसका विरोध किया और मजार हटाने को कहा, तो शिबू और उसके साथियों ने उसे धमकी दी कि मजार हटाई तो अंजाम बुरा होगा और उसे मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। सोनू की पत्नी रीता पर भी लगातार बुर्का पहनने का दबाव बनाया जा रहा था।

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बताया जा रहा है कि सोमवार रात जब सोनू ने तंग आकर मजार को खुद हटा दिया, तो बौखलाए शिबू खान, वसीम, फुरकान, सोहेल और उनके साथियों ने घर में घुसकर धावा बोल दिया। दबंगों ने सोनू, उसकी पत्नी और तीन छोटे बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। हैरानी की बात यह रही कि जब खून से लथपथ पीड़ित शिकायत लेकर थाने पहुंचा, तो वहां मौजूद दरोगा ने न्याय देने के बजाय पीड़ित को ही डराना शुरू कर दिया। आरोप है कि दरोगा ने सोनू से कहा कि मामला ठंडा करो, मजार मत तोड़ना वरना बड़ा बवाल हो जाएगा। पुलिस के टालमटोल वाले रवैये की खबर मिलते ही बजरंग दल और स्थानीय हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर जोरदार हंगामा किया। मामला गरमाता देख वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर शिबू खान, समीम, वसीम, रीबू, फुरखान, सोहेल और सुमित समेत कई नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। मुख्य आरोपी शिबू को गिरफ्तार कर लिया गया है और चार अन्य से पूछताछ की जा रही है। वहीं, लापरवाही बरतने और आरोपी पक्ष का बचाव करने वाले दरोगा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि चौकी इंचार्ज की भूमिका की जांच बिठा दी गई है। वहीं क्षेत्र में तनाव को देखते हुए गुजैनी के वरुण बिहार इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अब इस बात की भी गहनता से जांच कर रही है कि क्या यह सिर्फ 2 पक्षों की रंजिश है या इसके पीछे कोई संगठित धर्मांतरण सिंडिकेट काम कर रहा है।

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