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UP Weather Today: नेपाल सीमा से लगे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

Edited By Ramkesh,Updated: 07 Sep, 2026 01:37 PM

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उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। क्षेत्र में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलटर् जारी किया है। अगले 24 घंटे में नेपाल सीमा से लगे जिलों में कहीं-कहीं भारी...

लखनऊ :  उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। क्षेत्र में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलटर् जारी किया है। अगले 24 घंटे में नेपाल सीमा से लगे जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि प्रदेश के उत्तरी हिस्सों के कुछ जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है।  लखनऊ स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि मानसून की गतिविधियों में थोड़ी कमी के बाद अगले तीन दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

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इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी 
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बहराइच, बलरामपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलटर् जारी किया है। वहीं आगरा, अमरोहा, बरेली, बाराबंकी, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, मेरठ, पीलीभीत, शाहजहांपुर और सीतापुर समेत करीब 30 जिलों के लिए येलो अलटर् जारी किया गया है। इससे पहले बारिश के कारण रविवार को कई जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई। बरेली की वेधशाला में सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक 12 घंटे में 141.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई।

न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान
पिछले 24 घंटे में बिजनौर में 134 मिलीमीटर, मुरादाबाद के सीडब्ल्यूसी में 114.2 मिलीमीटर, अमरोहा के सादात में 88 मिलीमीटर और हमीरपुर के राठ में 68 मिलीमीटर बारिश हुई। राजधानी लखनऊ में रविवार को 5.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सोमवार को यहां अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 

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24 जिलों में बारिश की कमी
अगस्त में सामान्य से अधिक बारिश होने के बावजूद प्रदेश के 24 जिलों में अब भी बारिश की कमी या बड़ी कमी दर्ज की गई है। वहीं 34 जिलों में सामान्य, जबकि 17 जिलों में अधिक या बहुत अधिक बारिश हुई है। नेपाल में हुई भारी बारिश और वहां से छोड़े गए पानी के कारण बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर रविवार सुबह एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से 29 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। इससे महसी तहसील के नदी किनारे बसे कई गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

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