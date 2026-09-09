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पिस्टल लहराते गली में घुसा पूर्व मंत्री का बेटा, CCTV फुटेज सामने आते ही एक्शन में पुलिस

Edited By Anil Kapoor,Updated: 09 Sep, 2026 07:41 AM

meerut news former minister s son entered the street brandishing a pistol

मेरठ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पूर्व मंत्री और मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा पर अपने साथियों के साथ पड़ोसी के घर जाकर दबंगई करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप....

Meerut News: मेरठ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पूर्व मंत्री और मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा पर अपने साथियों के साथ पड़ोसी के घर जाकर दबंगई करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। देर रात हुई इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने मुख्य आरोपी फिरोज को हिरासत में ले लिया है।

 

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना सराय बेहलीम इलाके की है। पीड़ित हाजी सिराज द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, देर रात फिरोज उर्फ भूरा अपने साथी अदनान और कुछ अन्य युवकों के साथ उनके घर पहुंचा। फिरोज ने काली शर्ट और कैप पहन रखी थी। आरोप है कि आरोपियों ने पीड़ित के घर के बाहर खड़े होकर जमकर गाली-गलौज की, दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया और परिवार को सीधे जान से मारने की धमकी दी। हालांकि, इस पूरे विवाद के पीछे की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है, लेकिन पीड़ित परिवार दहशत में है और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है।

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बताया जा रहा है कि घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वायरल वीडियो में 3 लोग एक संकरी गली से होकर पीड़ित के मकान की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि एक युवक के हाथ में अवैध तमंचा है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेते ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में पुष्टि हुई कि वीडियो में तमंचा लिए दिख रहा युवक कोई और नहीं, बल्कि फिरोज उर्फ भूरा ही है।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए चार अलग-अलग टीमों का गठन किया। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह और एसपी सिटी के निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त फिरोज उर्फ भूरा को हिरासत में ले लिया।

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फिलहाल पुलिस फिरोज को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद ही विवाद की असली वजह सामने आ पाएगी। वहीं, घटना में शामिल अदनान और उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द ही जेल के पीछे भेजा जाएगा।

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