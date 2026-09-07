बेटे का मेडल-पैसे वापस ले लो'.... शहादत के 22 साल बाद छलका 80 साल की मां का दर्द

अपने बेटे, शौर्य चक्र अवॉर्डी और पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट विवेक सक्सेना के मणिपुर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद होने के 22 साल बाद, उनकी 80 साल की मां का कहना है कि वह उनके नाम पर दिए गए मेडल और पैसे वापस करने को तैयार हैं। उनका यह फैसला जमीन...

Lucknow News: अपने बेटे, शौर्य चक्र अवॉर्डी और पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट विवेक सक्सेना के मणिपुर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद होने के 22 साल बाद, उनकी 80 साल की मां का कहना है कि वह उनके नाम पर दिए गए मेडल और पैसे वापस करने को तैयार हैं। उनका यह फैसला जमीन अलॉटमेंट और दूसरे फायदों के वादे को लेकर सालों की निराशा के बाद आया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि बिना किसी समाधान के उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े।

सावित्री सक्सेना ने अपने बड़े बेटे रंजीत के साथ लखनऊ में एक शिकायत निवारण कार्यक्रम में यह मुद्दा उठाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि विवेक की शहादत के बाद वादे किए गए फायदों को पाने में परिवार को अधिकारियों से लंबी देरी और असंवेदनशील व्यवहार का सामना करना पड़ा।

रंजीत के मुताबिक, सरकार ने 8 जनवरी, 2003 को विवेक की मौत के बाद परिवार को एक मेमोरियल पार्क और ग्रामीण कोटे के तहत जमीन देने का वादा किया था। दो दशक से ज़्यादा समय बाद भी, परिवार का कहना है कि वादे अभी भी अधूरे हैं। 2016 में, लखनऊ के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राज शेखर ने मामले पर संज्ञान लिया, अलग-अलग डिपार्टमेंट के एप्लीकेशन लिए और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 15 दिनों के अंदर जांच करने और मेमोरियल और जमीन अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू करने का निर्देश दिया।रंजीत ने कहा कि जमीन देने का प्रोसेस 2016 में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में परिवार से कहा गया कि वह उत्तर प्रदेश में अपना घर बनाए।

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रंजीत ने एक निजी टीवी चैनल को बताया कि हम यहीं पले-बढ़े, यहीं पढ़े-लिखे और मेरे भाई की यादगार चीज एयर फोर्स स्टेशन मेमोरा में है। फिर भी हमसे एक एफिडेविट जमा करने के लिए कहा गया जिसमें यह बताया गया हो कि हमारी मां शादी से पहले कहां रहती थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार ने एफिडेविट जमा कर दिया, लेकिन अधिकारियों ने बाद में पूछा कि क्या वे उत्तर प्रदेश के असली निवासी हैं और उनसे कहा कि फायदे नहीं दिए जा सकते।

रंजीत को बाद में एक पुरानी रसीद मिली जिससे पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी पते पर परिवार को 75,000 रुपए का चेक जारी किया था। उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट से यह सवाल उठता है कि जब सरकारी पैसे पहले ही उस पते पर उन्हें दिए जा चुके थे, तो परिवार से अपना घर बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा था।

रंजीत ने कहा कि परिवार को शौर्य चक्र से जुड़े पैसे मिलने के लिए भी 2024 तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि फाइल महीनों तक अटकी रही क्योंकि उसे एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर ले जाया जाता रहा, और अधिकारी वेरिफ़िकेशन करने में हिचकिचा रहे थे। सावित्री देवी ने कहा कि 80 साल की उम्र में अब उनमें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ताकत नहीं बची है। उनके बेटे विवेक 8 जनवरी, 2003 को मणिपुर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। बाद में उन्हें शौर्य चक्र और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया।

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बुजुर्ग मां ने अब राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि अगर उनके बेटे की शहादत के 21 साल बाद भी जमीन के एक टुकड़े के लिए परिवार को बेइज्जत होना पड़ा, तो शौर्य चक्र, मेडल और सम्मान राशि वापस ले ली जाए। शिकायत के बाद, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को शिकायतों की जांच करने और एक हफ्ते के अंदर उनका समाधान पक्का करने का निर्देश दिया।