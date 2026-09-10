घरेलू विवाद में हैवान बना पति: 3 साल पहले हुई थी शादी, अब गर्भ में पल रहे बच्चे समेत पत्नी को उतारा मौ/त के घाट

जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के मयोरा गांव में बीते मंगलवार शाम घरेलू विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने डंडे से पीट-पीटकर 7 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बहू को बचाने पहुंची आरोपी की मां को भी मारपीट...

Hardoi News: जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के मयोरा गांव में बीते मंगलवार शाम घरेलू विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने डंडे से पीट-पीटकर 7 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बहू को बचाने पहुंची आरोपी की मां को भी मारपीट में चोटें आई हैं। घटना के बाद फरार हुए आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

पुलिस ने बताया कि मयोरा गांव निवासी प्रेमा के बेटे विशाल पाल की शादी करीब 3 वर्ष पहले किरन (24) से हुई थी। दंपती की एक वर्षीय बेटी है। किरन 7 माह की गर्भवती थी। मंगलवार शाम किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि कहासुनी बढ़ने पर विशाल ने किरन पर डंडे से हमला कर दिया। बहू को बचाने पहुंची मां प्रेमा ने बेटे को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की। घर से चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी।

ये भी पढ़ें:- ज्योति सिंह पहुंचीं कोर्ट, पवन सिंह ने दिया बाढ़ का बहाना- कोर्ट ने अर्जी खारिज कर ठोक दिया जुर्माना

गंभीर रूप से घायल किरन को बिलग्राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतका के मायके पक्ष को भी घटना की जानकारी दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम ने बताया कि आरोपी पति को हिरासत में लिया गया है। परिजनों की शिकायत और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।