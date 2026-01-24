Main Menu

  • यूपी सरकार लिखी कार के नीचे फंसी लाश! चालक ने 10 किमी तक घसीटा, खून से लाल हो गई सड़क; जानिए पूरा मामला

Edited By Purnima Singh,Updated: 24 Jan, 2026 02:27 PM

बदायूं जिला मुख्यालय के सदर कोतवाली क्षेत्र में लालपुर तिराहे के पास शुक्रवार रात राहगीरों ने एक चलती कार के नीचे शव फंसा देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत वाहन रुकवाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। नगर क्षेत्र के...

Badaun News : बदायूं जिला मुख्यालय के सदर कोतवाली क्षेत्र में लालपुर तिराहे के पास शुक्रवार रात राहगीरों ने एक चलती कार के नीचे शव फंसा देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत वाहन रुकवाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। नगर क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी (सीओ) रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि सदर कोतवाली क्षेत्र में एक कार के नीचे युवक का शव फंसा हुआ है। 

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन के चालक को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने बताया कि कार के नीचे से मिले शव की पहचान बिल्सी निवासी घरेन्द्र कुमार सिंह के रूप में हुई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीओ ने बताया कि कार चालक की पहचान सिविल लाइंस क्षेत्र निवासी परवेंद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। 

पुलिस के अनुसार, चालक परवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उसे करीब आठ से 10 किलोमीटर पहले किसी चीज से टकराने का अहसास हुआ था, लेकिन तेज बारिश के कारण उतरकर देखने पर कुछ दिखाई नहीं दिया। जब शहर में लोगों ने कार रुकवाई, तब घटना का पता चला। सीओ ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। 

