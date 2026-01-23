Good News: अब ATM से निकलेंगे PF के पैसे! EPFO 3.0 से पूरी तरह बदलेगा सिस्टम

EPFO 3.0 Rule: देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पीएफ (Provident Fund) का पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन जटिल प्रक्रिया के कारण ऐसा नहीं कर पाते। दफ्तरों के चक्कर...

EPFO 3.0 Rule: देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पीएफ (Provident Fund) का पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन जटिल प्रक्रिया के कारण ऐसा नहीं कर पाते। दफ्तरों के चक्कर, छोटी-छोटी गलतियां और लंबा इंतज़ार यही सबसे बड़ी परेशानी रही है। लेकिन अब यह समस्या जल्द खत्म होने वाली है। सरकार इस साल EPFO 3.0 लॉन्च करने जा रही है, जिसके बाद पीएफ से जुड़ी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल, आसान और यूजर-फ्रेंडली हो जाएंगी।

अब बैंक की तरह काम करेगा EPFO

EPFO 3.0 के तहत सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि भविष्य निधि संगठन अब बैंक की तरह काम करेगा।

अभी तक किसी भी समस्या के लिए कर्मचारी को उसी EPFO दफ्तर जाना पड़ता था, जहां उसका अकाउंट जुड़ा होता है। लेकिन नए सिस्टम में देश के किसी भी EPFO ऑफिस से काम कराया जा सकेगा।

इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो नौकरी के कारण बार-बार शहर बदलते हैं।

वेबसाइट होगी ज्यादा आसान

EPFO की वेबसाइट और पोर्टल को पूरी तरह नया बनाया जा रहा है। इसमें AI आधारित भाषा अनुवाद टूल जोड़ा जाएगा, जिससे जानकारी हिन्दी, मराठी, तमिल समेत कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी।

अब अंग्रेजी न जानने वाले लोग भी आसानी से EPFO की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे।

UPI से PF निकालने की सुविधा

EPFO 3.0 के तहत एक बड़ा बदलाव यह भी है कि PF का पैसा UPI के जरिए निकाला जा सकेगा।

इसके लिए BHIM ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा।

संभावना है कि यह सुविधा अप्रैल 2026 तक शुरू हो जाएगी। इसके बाद ATM से PF निकालना भी संभव हो सकता है।

PF निकासी के नियम हुए आसान

पहले PF निकालने के लिए 13 अलग-अलग कारण और नियम थे, जो काफी उलझन भरे थे।

अब इन्हें सिर्फ 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है....

जरूरी जरूरतें (Essential Needs):

गंभीर बीमारी, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए PF निकाला जा सकेगा।

घर से जुड़ी जरूरतें (Housing Needs):

घर खरीदने, घर बनवाने या होम लोन चुकाने के लिए PF का इस्तेमाल कर सकते हैं।

खास परिस्थितियां (Special Situations):

नौकरी चले जाने की स्थिति में PF निकासी की सुविधा।

सेवा अवधि अब सिर्फ 12 महीने

पहले शिक्षा, शादी या इलाज के लिए PF निकालने के लिए कई साल की नौकरी जरूरी होती थी।

अब EPFO 3.0 में सभी कैटेगरी के लिए सेवा अवधि सिर्फ 12 महीने कर दी गई है।

शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार PF निकाला जा सकेगा।

75% PF तुरंत निकाल सकेंगे

अब PF सदस्य 75% तक राशि तुरंत निकाल सकते हैं।

बाकी 25% पैसा खाते में रहेगा, जिससे भविष्य की सुरक्षा और ब्याज बना रहेगा।

अगर कोई कर्मचारी एक साल तक बेरोजगार रहता है, तो वह पूरा 100% PF निकाल सकता है।

खुद ऑनलाइन सुधार सकेंगे गलतियां

जनवरी 2025 से EPFO ने यह सुविधा दी है कि कर्मचारी अपनी कई जानकारियां खुद ऑनलाइन सुधार सकते हैं।

जैसे—नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जॉइनिंग और छोड़ने की तारीख।

इसके लिए न तो नियोक्ता की मंजूरी चाहिए और न ही EPFO ऑफिस की।

करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा

फिलहाल EPFO के करीब 8 करोड़ एक्टिव सदस्य हैं और इसके पास लगभग 28 लाख करोड़ रुपये का फंड है।

आने वाले समय में लेबर कोड लागू होने के बाद असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी EPFO से जोड़ा जा सकता है।

EPFO 3.0 का डिजिटल सिस्टम अभी टेस्टिंग और रोलआउट के चरण में है।