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  • पूर्व प्रधान मर्डर कांड…कॉल डिटेल ने खोला राज, ऐसे हुई थी 18 बच्चों के पिता की हत्या!

पूर्व प्रधान मर्डर कांड…कॉल डिटेल ने खोला राज, ऐसे हुई थी 18 बच्चों के पिता की हत्या!

Edited By Ramkesh,Updated: 24 Mar, 2026 08:31 PM

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उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले के मांधाता इलाके में पूर्व प्रधान मुस्तका गुलशन उर्फ मुन्ना की हत्या का मामला अब चौंकाने वाले खुलासों के साथ सामने आया है। शुरुआती तौर पर गुमशुदगी का मामला अब रिश्तों, अवैध संबंधों और साजिशन हत्या की कहानी में बदल गया है।

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले के मांधाता इलाके में पूर्व प्रधान मुस्तका गुलशन उर्फ मुन्ना की हत्या का मामला अब चौंकाने वाले खुलासों के साथ सामने आया है। शुरुआती तौर पर गुमशुदगी का मामला अब रिश्तों, अवैध संबंधों और साजिशन हत्या की कहानी में बदल गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मुस्तका गुलशन, जो वर्ष 2016 में प्रधान रह चुके थे, सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति माने जाते थे। उनका पारिवारिक जीवन भी बड़ा था—दो पत्नियां और कुल 18 बच्चे। हालांकि, जांच में यह भी खुलासा हुआ कि वे कई महिलाओं के संपर्क में थे, जिससे उनके निजी जीवन में विवाद बढ़ने लगे थे।

जमीन विवाद से शुरू हुआ रिश्ता
बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 में एक जमीन विवाद के दौरान उनकी मुलाकात एक महिला से हुई थी। विवाद सुलझाने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और यह रिश्ता आगे बढ़ गया। लेकिन समय के साथ महिला इस संबंध से दूरी बनाना चाहती थी, जबकि मुस्तका इसके लिए तैयार नहीं थे। आरोप है कि उन्होंने महिला को बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी दी, जिससे मामला और बिगड़ गया।

ऐसे रची गई हत्या की साजिश
पुलिस के मुताबिक, महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। योजना के तहत मुस्तका को जेठवारा क्षेत्र के एक गांव में बुलाया गया। रात में जब वह सो गए, तब लोहे की पाइप से सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया गया। पहचान छिपाने के लिए उनकी बाइक, मोबाइल और अन्य सामान अलग-अलग जगहों पर फेंक दिए गए।

कॉल डिटेल से खुला राज
18 मार्च को मुस्तका के लापता होने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के जरिए आखिरी कॉल की जानकारी मिली, जिसने पुलिस को सीधे आरोपी तक पहुंचा दिया। पूछताछ में महिला ने हत्या की बात कबूल कर ली है।

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परिवार में मातम, गांव में सनसनी
शव मिलने और पहचान होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 18 बच्चों वाले इस बड़े परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में अंतिम संस्कार के दौरान भारी भीड़ उमड़ी और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस की कार्रवाई जारी
पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि उसके भाई और अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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