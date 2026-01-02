Main Menu

  • नए साल के जश्न के दौरान नशे में धुत दारोगा ने पुलिसकर्मियों से की गाली गलौज, कार से की कुचलने की कोशिश

Edited By Pooja Gill,Updated: 02 Jan, 2026 08:44 AM

during new year celebrations a drunken police officer

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में नए साल के जश्न के दौरान नशे में धुत होकर हंगामा करने के आरोप में बाराबंकी पुलिस लाइन में तैनात एक दारोगा के खिलाफ मुकदमा...

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में नए साल के जश्न के दौरान नशे में धुत होकर हंगामा करने के आरोप में बाराबंकी पुलिस लाइन में तैनात एक दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त विकास कुमार जायसवाल ने बताया कि बुधवार/बृहस्पतिवार की दरमियानी रात करीब साढ़े 12 बजे नए साल के जश्न के दौरान दारोगा अमित जायसवाल अपनी कार से हजरतगंज पहुंचा था। 

पुलिसकर्मियों से की गाली-गलौज 
वहां मार्ग परिवर्तन और बैरिकेडिंग की वजह से यातायात कर्मियों ने उसे वैकल्पिक रास्ते से जाने को कहा तो उसने पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज की और धमकी दी। उसके बाद उसने अपनी कार बैरिकेडिंग पर चढ़ा दी। उन्होंने बताया कि जायसवाल पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करता रहा। सूचना मिलने पर पुलिस उपायुक्त यातायात कमलेश दीक्षित भी मौके पर पहुंचे, दारोगा ने उनके साथ भी अभद्रता की। हालांकि जब उसे दीक्षित के वरिष्ठ अधिकारी होने के बारे में जानकारी मिली, तो वह शांत हुआ और उनसे क्षमा मांगी। 

आरोप साबित होने पर होगी कार्रवाई 
सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि माफी मांगने के बावजूद दारोगा जायसवाल को हजरतगंज थाने ले जाया गया और उसके खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि विभागीय कार्रवाई के लिए बाराबंकी जिले के पुलिस अधीक्षक को भी एक रिपोर्ट भेजी गई है। जायसवाल ने कहा, "आरोपी की मेडिकल जांच की गयी है और विस्तृत जांच चल रही है। अगर आरोप साबित होते हैं तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।" 

