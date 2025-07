'हर-हर महादेव' से गूंज उठी काशी, सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब; सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Varanasi News: आज सावन का पहला सोमवार है और देशभर में शिवभक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कांवड़ लेकर आए श्रद्धालु गंगाजल से शिवलिंग का जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद......

Varanasi News: आज सावन का पहला सोमवार है और देशभर में शिवभक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कांवड़ लेकर आए श्रद्धालु गंगाजल से शिवलिंग का जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद मांग रहे हैं।

#WATCH | Bhasma Aarti being performed at Ujjain's Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple on the first Monday of the holy month of 'saavan'. pic.twitter.com/2exWEHzPuA — ANI (@ANI) July 13, 2025

मंदिरों में छाया भक्ति का माहौल

हर तरफ धूप, फूल और भजन की गूंज सुनाई दे रही है। मंदिरों के प्रांगण पूरी तरह से भक्तिमय हो गए हैं। श्रद्धालु 'हर हर महादेव' और 'बोल बम' के जयकारों के साथ पूजा-अर्चना कर रहे हैं।

कांवड़ यात्रा के लिए खास इंतजाम

हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। सरकार और प्रशासन ने मिलकर सुरक्षा और व्यवस्था के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं। कांवड़ियों के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं, कुछ जगहों पर ट्रैफिक रूट बदले गए हैं, आपातकालीन मेडिकल टीमें तैनात हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है।

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh | Devotees queue up at Kashi Vishwanath Temple to offer prayers on the first Monday of the holy month of 'saavan'. pic.twitter.com/DQ1I8jy3C4 — ANI (@ANI) July 13, 2025

काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी भीड़

वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखी जा रही है। सुबह से ही मंदिर में लंबी कतारें लगी हुई हैं। मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए वहां अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हर श्रद्धालु की अच्छी तरह से जांच की जा रही है।

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh | Security heightened at Kashi Vishwanath temple as a large number of devotees visit the temple on the first Monday of 'saavan' month. pic.twitter.com/7IHWiFCnFn — ANI (@ANI) July 13, 2025

सावधानी और श्रद्धा दोनों जरूरी

प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। कहीं भी भीड़ बढ़ने पर तैनात कर्मियों से सहायता लें।