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  • UP के सभी जिलों में होगी 'मुख्यमंत्री फेलो' की तैनाती, CM Yogi ने दिए निर्देश, वन ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य के लिए बड़ा फैसला

UP के सभी जिलों में होगी 'मुख्यमंत्री फेलो' की तैनाती, CM Yogi ने दिए निर्देश, वन ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य के लिए बड़ा फैसला

Edited By Purnima Singh,Updated: 01 Apr, 2026 01:22 PM

cm fellows will be deployed in each district

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को 'एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था' बनाने के लक्ष्य को रफ्तार देने के लिए हर जिले में 'मुख्यमंत्री फेलो' की तैनाती के निर्देश दिये। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने मंगलवार को...

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को 'एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था' बनाने के लक्ष्य को रफ्तार देने के लिए हर जिले में 'मुख्यमंत्री फेलो' की तैनाती के निर्देश दिये। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि आकांक्षात्मक विकास खंडों और आकांक्षी नगर निकाय कार्यक्रम की तर्ज पर जिला स्तर पर आर्थिक विकास को साक्ष्य-आधारित एवं परिणामोन्मुख बनाया जाना चाहिए। 

बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इसके लिए हर जिले में दो विशेषज्ञ, एक आर्थिक विकास विशेषज्ञ और एक डेटा विश्लेषक को 'मुख्यमंत्री फेलो' के रूप में तैनात किया जाए। आदित्यनाथ ने कहा कि इन विशेषज्ञों के माध्यम से स्थानीय संसाधनों, निवेश के अवसरों एवं आर्थिक संभावनाओं का साक्ष्य-आधारित विश्लेषण कराया जाए और जिला-केन्द्रित विकास रणनीतियों के निर्माण में जिला ओटीडी प्रकोष्ठ को सशक्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि 'मुख्यमंत्री फेलो' द्वारा जिला स्तर पर संचालित आर्थिक गतिविधियों की मासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन डैशबोर्ड पर अपलोड की जाए। 

उन्होंने कहा कि साथ ही प्रमुख सचिव-सचिव स्तर पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जाए। योगी ने 'मुख्यमंत्री फेलो' के चयन मानदंडों की चर्चा करते हुए कहा कि इन पदों के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी दक्षता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से जिला स्तर पर डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जिससे निवेश संवर्धन, रोजगार सृजन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को नई गति मिल सके। 

 

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