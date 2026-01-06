Main Menu

  • दबंगों के हौसले बुलंद: हॉर्न बजाने पर युवक को दी तालिबानी सजा, वीडियो वायरल

06 Jan, 2026

अम्बेडकरनगर (कार्तिकेय द्विवेदी): उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जिले से तालिबानी सजा का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गाड़ी का हॉर्न बजाना एक युवक को भारी पड़ गया। दबंगों ने न सिर्फ युवक की बेरहमी से पिटाई की, बल्कि उसे पेड़ से बांधकर प्रताड़ित भी किया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई।

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक पेड़ से बंधा हुआ है। उसके चेहरे पर गंभीर चोट के निशान हैं और खून बह रहा है। युवक दर्द से कराहता नजर आ रहा है, जबकि आसपास मौजूद लोग उसे छुड़ाने के बजाय तमाशबीन बने रहे। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को दबंगों के चंगुल से मुक्त कराया।

 यह पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के उकरा गांव का बताया जा रहा है। पीड़ित युवक की पहचान मानवेन्द्र सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, मानवेन्द्र गांव के रास्ते से अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहा था। रास्ते में किसी बात को लेकर उसने हॉर्न बजा दिया, जिससे नाराज होकर गांव के दबंगों ने उसे रोक लिया। इसके बाद लाठी-डंडों से उसकी जमकर पिटाई की गई और फिर उसे पेड़ से बांध दिया गया।

पुलिस द्वारा छुड़ाए जाने के बाद घायल युवक जिला अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज कराया गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

अकबरपुर सदर सर्किल के क्षेत्राधिकारी (सीओ) ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

