दरिंदगी की हद पार! दरिंदे पहले नोचते रहे किशोरी का जिस्म, फिर मारकर किया ये हाल...जानकर कांप जाएंगी रूह

झांसी: झांसी जिले के उल्दन इलाके में एक किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव कुंए में फेंकने के दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है...

झांसी: झांसी जिले के उल्दन इलाके में एक किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव कुंए में फेंकने के दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) प्रीति सिंह ने बताया कि सात अप्रैल को उल्दन थाना क्षेत्र के निमौनी गांव में 17 वर्षीय किशोरी का शव कुएं से बरामद हुआ था। उन्होंने बताया कि वह दो अप्रैल की दोपहर अचानक लापता हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में डिजिटल साक्ष्य एवं पूछताछ के दौरान गांव के ही दो लोगों शैलेंद्र अहिरवार एवं ठाकुरदास रायकवार के नाम प्रकाश में आये थे।

आरोपियों ने पुलिस पर की फायरिंग

सिंह ने बताया कि शनिवार/रविवार की मध्य रात्रि में मिली सूचना के आधार पर जब पुलिस एवं स्वाट टीम (स्‍पेशल वेपन्‍स एंड टैक्टिल टीम) ने गांव के रिपटा पुल के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस दल पर तंमचे से गोलियां चलाईं। उन्होंने बताया कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों युवकों को पैर में गोली लगी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ के दौरान अपराधियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही दो अप्रैल को उस 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किया था और पकड़े जाने के ङर से गला घोंटकर उसकी हत्या करके शव घर के पास स्थित कुएं में फेंक दिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया है तथा इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।