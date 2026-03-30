पति के दो दोस्तों की हवस का शिकार बनी पत्नी, दरिंदों ने घर में घुसकर किया सामूहिक दुष्कर्म

भदोही: भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र से एक हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां पर कालीन निर्यात कंपनी के दो कर्मचारियों ने अपने सहकर्मी के घर में घुसकर...

भदोही: भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र से एक हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां पर कालीन निर्यात कंपनी के दो कर्मचारियों ने अपने सहकर्मी के घर में घुसकर उसकी पत्नी को हवस का शिकार बनाया है। दरिंदे उसे अकेला पाकर घर में घुस गए और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

अब जानिए पूरा मामला

पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि शहर के कोतवाली क्षेत्र का निवासी एक कर्मचारी कार्यस्थल के पास अपनी 32 वर्षीय पत्नी के साथ एक किराये के कमरे में रहता है। उन्होंने बताया कि 25 मार्च को वह काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था और उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। त्यागी ने बताया कि उस व्यक्ति के सहकर्मी चित्रकूट निवासी हीरा लाल (32) और झारखंड निवासी विवेकानंद सिंह (35) महिला को अकेला पाकर कमरे में घुस गए और उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया।

पति ने दर्ज कराई रिपोर्ट

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना का खुलासा 29 मार्च की शाम हुआ, जब महिला का पति घर लौटा और महिला ने उसे आपबीती बताई। इसके बाद दंपति ने थाने पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि महिला की चिकित्सकीय जांच सोमवार को कराई जाएगी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं और उसी दिन कंपनी के परिसर से भाग गए। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

