भाकियू कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया, 400 से अधिक कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज

मुजफ्फरनगर: जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय का घेराव करके सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के 400 से अधिक कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) सत्यनारायण प्रजापत ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि भाकियू की युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह और मंडल अध्यक्ष कुशल वीर के नेतृत्व में संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार की शाम एसएसपी कार्यालय का अवैध रूप से घेराव करके धरना दिया और सड़कों पर बेतरतीब तरीके से ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी करके रास्ता जाम किया।



उन्होंने बताया कि घेराव के दौरान भाकियू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की और पुलिस कार्यालय पर अपने बैनर और झंडे लगाये। वे पेपर मिल में अपशिष्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाने और प्रदूषण रोकने की मांग कर रहे थे। बाद में पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद देर शाम धरना खत्म कर दिया गया।



प्रजापत ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में एसएसपी कार्यालय का अवैध रूप से घेराव करने, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां करने समेत विभिन्न आरोपों में देर रात भाकियू की युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह और मंडल अध्यक्ष कुशल वीर समेत 400 से अधिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।